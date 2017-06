Diese Nacht- und Nebelaktion in Italien sollte dem deutschen Steuerzahler zu denken geben: Der italienische Staat rettet zwei Banken und bürdet die Kosten der Allgemeinheit auf. Bis zu 17 Milliarden Euro könnte der Spaß kosten. War da nicht etwas? Wollte die Europäische Union nicht dafür sorgen, dass es nie wieder zu diesen Turbulenzen im Finanzsystem kommt, die wir in der letzten Finanzkrise gesehen haben? Doch, darum haben sich die Politiker und Fachleute auch gekümmert. Haben ein eigentlich sei letztem Jahr greifendes Bankenabwicklungssystem geschaffen, was genau dies verhindern sollte, nämlich dass Banken erneut auf Kosten der Allgemeinheit, also auf Kosten der Steuerzahler gerettet werden. Die Idee dahinter: Die Eigentümer der Banken sollen haften und wenn eine Bank nicht mehr zu retten ist, dann soll sie nicht als "Zombie"-Bank weiter existieren und dem Steuerzahler auf der Tasche liegen, sondern abgewickelt werden.

Genau diesen Gedanken unterläuft jetzt Italien - vorsätzlich. Weil es um regionale Interessen im Gebiet der Veneto Banca und der Banca Popolare di Vicenza geht, um dortige Arbeitsplätze und Ersparnisse, werden Schlupflöcher genutzt. Dies widerspricht dem Grundgedanken, dass die Staatskasse nicht die Kosten von Bankeninsolvenzen übernehmen darf. Noch schlimmer: Rom schafft damit einen gefährlichen europäischen Präzedenzfall: Wenn die Banken sicher sein können, dass sie am Ende irgendwie doch wieder vom Staat gerettet werden, dann sind fröhlichen neuen Kapitalgeschäften auf Pump Tür und Tor geöffnet. Also dem Pfad zur nächsten Finanzkrise, den zu verbauen sich die EU fest vorgenommen hatte.

Wer glaubt, das sei alles theoretisch, und derzeit sei doch alles gut, da könnte man doch mal bei zwei Banken ein Auge zudrücken, dem sei gesagt: Über eine Billion Euro an faulen Krediten lasten in der Euro-Zone auf den Bilanzen der Banken. Das ist eine tickende Zeitbombe. Noch wird sie kaschiert von der guten Konjunktur in Europa, vor allem in Deutschland. Doch auch jetzt schon ist klar zu erkennen, dass die vielen faulen Kredite die Banken zögern lassen, neue Kredite auszugeben. Wenn die Konjunktur zurückgeht, werden die Berge von faulen Krediten zu Mühlsteinen um den Hals der Banken. Die werden Risiken wie in der letzten Finanzkrise eingehen, um zu überleben. Seit der italienischen Nacht- und Nebel-Aktion wissen sie ja: Am Ende werden sie doch gerettet - auf Kosten des Steuerzahlers.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.