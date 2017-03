Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Kemmer, erwartet von der Europäische Zentralbank, dass der Null-Prozent-Leitzins bald angehoben wird.

Dieser ergebe keinen Sinn mehr, da die europäische Wirtschaft langsam aus ihrer Krise herauskomme und die EZB kein zusätzliches Geld mehr in die Märkte pumpen müsse, sagte Kemmer im Deutschlandfunk. Die Zentralbank habe erkannt, das es an der Zeit sei, von einer ultralockeren Geldpolitik abzurücken und zur Normalität zurückzukehren. Dies dürfe aber nicht abrupt geschehen, um die Märkte nicht zu beunruhigen, unterstrich Kemmer.



Heute wird sich Notenbankchef Draghi nach einer EZB-Ratssitzung in Frankfurt am Main äußern.