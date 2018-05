Die Deutsche Bank hat die Fusion mit der Postbank abgeschlossen.

Unter dem Namen DB Privat- und Firmenkundenbank AG sind die beiden Institute nun gemeinsam im Handelsregister eingetragen und damit rechtlich eine Einheit. Dadurch entstehe die größte Bank dieser Art in Deutschland, teilte das Unternehmen mit. Nach außen hin werden weiterhin beide Marken kommuniziert. Während die Postbank sich um standardisierte tägliche Bankgeschäfte kümmern soll, ist die Deutsche Bank den Angaben zufolge für Kunden mit höherem Beratungsbedarf zuständig.



Die Deutsche Bank will durch den Zusammenschluss Kosten sparen. Bis 2022 wolle man die Synergien schrittweise auf jährlich mindestens 900 Millionen Euro steigern, kündigte Bankchef Sewing an. Nach Medienberichten ist ein Stellenabbau um zehn bis 15 Prozent angedacht.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.