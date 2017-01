Trumps Bann trifft nicht das iranische Regime. Es trifft vor allem die gesellschaftliche Mittelschicht Irans. Es trifft zumeist jene Menschen, die weltoffen, amerikafreundlich und westlichen Werten gegenüber aufgeschlossen sind. Jene Menschen, deren Kinder in den USA studieren, deren Verwandte teils seit Jahrzehnten in Los Angeles, New York und Houston leben. Er trifft jene Menschen, die für ein anderes System im Iran empfänglich sind.

Barack Obama reichte dem Iran die offene Hand: Das Regime hat sie misstrauisch zurückgewiesen. Donald Trump streckt dem iranischen Volk die geschlossene Faust entgegen: Das Regime in Teheran wird erleichtert sein. Seit vier Jahrzehnten ist die Feindschaft zu den USA einer der wichtigsten ideologischen Stützpfeiler der Herrschenden. Die Nähe zum Westen, vor allem zu den USA, wird als existenzielle Bedrohung wahrgenommen.

Der Graben wird tiefer

Trump sei Dank wird der Graben zwischen beiden Ländern nun noch breiter und tiefer. Die Terroristen von 9/11, San Bernardino und dem Orlando Nightclub - sie kamen nicht aus dem Iran. Sie kamen aus Saudi-Arabien, Ägypten und anderen arabischen Ländern. Sie lebten in den USA und waren Teil der dortigen Gesellschaft.

Die Brücke zwischen den mehr als zwei Millionen Iranern und iranischstämmigen Menschen in den USA und dem Iran, sie wird durch Trumps Bann massiv verengt. Der Austausch zwischen beiden Ländern wird erheblich erschwert. Das ist genau das, was die Hardliner auf beiden Seiten wollen.

Trump geht gegenüber dem Iran auf Konfrontationskurs. Trump tritt damit in die Fußstapfen von George Bush jr. Der hatte vor knapp 15 Jahren den Iran auf die sogenannte "Achse des Bösen" verortet. In jenen Tagen war der reformfreudige Mohammed Chatami Präsident Irans. Er war zur Zusammenarbeit mit Washington im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban in Afghanistan bereit.

Trump schwächt die Reformer

Nach Bushs Ohrfeige bekamen die Hardliner im Iran weiter Oberwasser und machten Chatamis Reformen sowie eine Annäherung an die USA zunichte. Ähnliches droht nun dessen reformorientiertem Nachfolger Hassan Rohani.

Was will Trump? Sollte er glauben, damit die Herrschenden in Teheran isolieren und am Ende einen Regimechange erreichen zu können, dann täuscht er sich gewaltig. Er stärkt lediglich die Hardliner und schwächt Liberale und Reformer.