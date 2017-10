In Barcelona haben nach Angaben der Polizei 350.000 Menschen gegen die Pläne zur Abspaltung Kataloniens von Spanien protestiert.

Auf ihrem Demonstrationszug durch die Innenstadt schwenkten die Menschen rot-gelbe Staatsflaggen. Sie forderten die Festnahme des katalanischen Regierungschefs Puigdemont. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein Kollektiv gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen unter dem Motto: "Es reicht! Lasst uns zur Vernunft zurückkehren". Die Teilnehmer der Kundgebung sehen sich nach eigener Aussage als Angehörige einer schweigenden Mehrheit. Zu den Demonstranten zählte auch Literturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa.



Der spanische Ministerpräsident Rajoy drohte damit, die katalanische Autonomie auszusetzen, sollte die Regierung in Barcelona kommende Woche die Unabhängigkeit erklären. Er werde verhindern, dass eine solche Erklärung irgendeine Wirkung entfalte, sagte er in einem Zeitungsinterview. Rajoy schloss Neuwahlen oder ein Vermittlungsverfahren zur Lösung der Staatskrise aus. Die Einheit Spaniens sei nicht verhandelbar.



Der Völkerrechtler Stefan Talmon warnte davor, in dem Streit die Europäische Union vermitteln zu lassen. Talmon sagte im Deutschlandfunk, die EU dürfe seinem Mitglied Spanien nicht in den Rücken fallen, in dem es Katalonien als unabhängig anerkenne. Die Katalanen seien kein Volk im Sinne des Völkerrechts, betonte Talmon. Um den Status eines Volkes zu erreichen, müssten die Katalanen zunächst von den Vereinten Nationen als ebensolches anerkannt werden. Erst dann greife das Völkerrecht, das aber keinen Rechtsanspruch auf Unabhängigkeit beinhalte.