In Barcelona sind hunderttausende Gegner der Unabhängigkeit Kataloniens auf die Straße gegangen.

Die Demonstration stand unter dem Motto "Wir alle sind Katalonien". Die Veranstalter sprachen von einer Million Teilnehmern, die Polizei von 300.000. Die Zentralregierung in Madrid hatte Katalonien gestern unter Zwangsverwaltung gestellt und Regionalpräsident Puigdemont für abgesetzt erklärt, nachdem dieser die Unabhängigkeit ausgerufen hatte. Puigdemont selbst will weiter im Amt bleiben und hat seine Anhänger zu friedlichem Widerstand aufgerufen.



Spaniens Regierungschef Rajoy kündigte für den 21. Dezember Neuwahlen in Katalonien an. Jüngsten Umfragen zufolge würden die Separatisten ihre bisherige Mehrheit im Regionalparlament dann verlieren.