In Barcelona sind mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen, um für die Einheit Spaniens zu demonstrieren.

Sie fordern auch die Festnahme des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont. Die spanische Zentralregierung hatte ihn entmachtet und die Region unter Zwangsverwaltung gestellt.



Bereits gestern hatte es in der spanischen Hauptstadt Madrid Demonstrationen gegen eine Loslösung Kataloniens gegeben. Proteste der Unabhängigkeitsbefürworter gab es zuletzt nicht, trotz eines Aufrufes von Puidgemont zu friedlichem Widerstand.



Spaniens Regierungschef Rajoy kündigte für den 21. Dezember Neuwahlen in Katalonien an. Jüngsten Umfragen zufolge würden die Separatisten ihre bisherige Mehrheit im Regionalparlament dann verlieren.