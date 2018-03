In Barcelona haben Tausende Menschen für die Einheit Spaniens und gegen den katalanischen Separatismus demonstriert.

Die Polizei sprach von mindestens 15.000 Teilnehmern. Viele Demonstranten schwenkten spanische Flaggen und forderten, der "schlechte Witz des Separatismus" müsse endlich ein Ende haben. Es war die erste große Kundgebung der "Tabarnia-Kampagne". Die Gruppe kritisiert auf satirische Weise die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien - etwa, in dem sie sich für die Aufspaltung Kataloniens in zwei Teile ausspricht, einen für die Separatisten und einen für die Unionisten.



Der Name Tarbania setzt sich aus den ersten Buchstaben der Städte Tarragona und Barcelona zusammen. Dort gibt es, anders als im ländlichen Katalonien, mehr Rückhalt für einen Verbleib bei Spanien. Teilnehmer des Marsches schwenkten auch erfundene Flaggen dieses fiktiven Staates.

