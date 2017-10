Zwei Tage nach dem Unabhängigkeitsvotum des katalanischen Parlaments haben Gegner der Loslösung von Spanien zu einer Demonstration in Barcelona aufgerufen.

Nach Angaben der Organisatoren soll die Kundgebung am Mittag beginnen. Nach der Entmachtung der katalanischen Separatisten durch die spanische Zentralregierung in Madrid blieb es in der Region ruhig. Die allgemein befürchteten Proteste der Unabhängigkeitsbefürworter gegen die Absetzung des katalanischen Regierungschefs Puigdemont gab es bislang nicht. Dieser hatte die Bevölkerung zu einem demokratischen Widerstand aufgerufen. Die Amtsgeschäfte Puigdemonts übernahm gestern offiziell Spaniens Ministerpräsident Rajoy. Er kündigte für den 21. Dezember Neuwahlen in Katalonien an.