In Barcelona protestieren zehntausende Menschen gegen eine Abspaltung Kataloniens von Spanien.

Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben eine Versöhnung zwischen Unionisten und Separatisten erreichen. In Sprechchören drückten die Demonstranten ihre Unterstützung für Maßnahmen der Zentralregierung in Madrid aus. Diese hatte Katalonien gestern unter Zwangsverwaltung gestellt und Neuwahlen für den 21. Dezember angekündigt.



Die Regionalregierung erkennt ihre Entmachtung nicht an und spricht von einem Staatsstreich. Der abgesetzte Regierungschef Puigdemont rief die Katalanen zu - Zitat - "demokratischem Widerstand" auf. Proteste von Unabhängigkeitsbefürwortern gab es jedoch seitdem nicht.