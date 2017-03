Nach Morddrohungen gegen den Sohn von SPD-Bundesvize Stegner will die Partei Strafanzeige stellen.

Die Drohungen aus der rechten Szene seien abstoßend und widerlich, sagte Generalsekretärin Barley in Berlin. Stegners Sohn hatte vor kurzem in Halle an der Saale an einer Demonstration gegen Rechts teilgenommen. Danach gab es in sozialen Netzwerken Beschimpfungen und Todesdrohungen gegen ihn.