Barrie Kosky inszeniert Händels "Semele" Schillernder Erotik-Thriller

Händel komponierte seine Oper "Semele" 1774 in London. Den Stoff für dieses Oratorium fand der Komponist in der antiken Sagenwelt: Semele verliebt sich in den Göttervater Jupiter, und das geht am Ende schlimm aus. Ein musikalischer Erotik-Thriller mit nicht enden wollenden Koloraturen. Und das alles schillert zwischen Tragik und Komik.

Julia Spinola im Gespräch mit Beatrix Novy

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek