Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Bartsch, hat an die internationale Gemeinschaft appelliert, sich für ein Ende des Krieges in Syrien einzusetzen.

Angesichts der katastrophalen Situation in Ost-Ghuta und in Afrin müssten Russland und die USA als ständige Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat endlich agieren, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. In Afrin würden die Kurden auf dem Tablett internationaler Schachereien geopfert. Auch Deutschland trage mit den Waffenlieferungen an die Türkei eine Mitverantwortung an den Massakern. Die Bundesregierung müsste die Waffenexporte stoppen, zudem sollten die Bundeswehrsoldaten aus der Türkei abgezogen werden, forderte Bartsch.

