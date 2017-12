Im schweizerischen Basel hat am Abend das 40. Europäische Jugendtreffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé begonnen.

Über Silvester und Neujahr werden rund 15.000 junge Christen aus mehr als 45 Ländern erwartet. Im Mittelpunkt der Begegnungstage mit Gebet und Gottesdiensten stehen der Einsatz für Frieden und Solidarität. Es ist das erste Jugendtreffen der Gemeinschaft, an dem sich christliche Gemeinden in drei Ländern beteiligen - neben Basel Lörrach und das französischen Mülhausen. - Die Taizé-Gemeinschaft hat ihren Sitz im Burgund in Frankreich. Sie setzt sich für die Aussöhnung zwischen den Konfessionen und einen einfachen Lebenswandel ein.

