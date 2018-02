Der Chemiekonzern BASF ist laut einem Pressebericht im großen Stil betrogen worden.

Durch unrechtmäßige Abrechnung von Fremdfirmen-Mitarbeitern sei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden, berichtete die Zeitung "Die Rheinpfalz". Dies habe eine Sprecherin des im Dax notierten Unternehmens mit Sitz in Ludwigshafen bestätigt. Dem Konzern wurde demnach über Jahre hinweg von externen Dienstleistern der Einsatz von Arbeitskräften in Rechnung gestellt, ohne dass Letztere tatsächlich tätig wurden. Die illegalen Abrechnungen seien im vergangenen Jahr entdeckt worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.