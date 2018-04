Die baskische Terrororganisation ETA hat die Opfer ihrer Anschläge um Verzeihung gebeten.

In einer in einer Zeitung veröffentlichten Erklärung heißt es, man habe viel Schmerz und nicht wiedergutzumachenden Schaden verursacht. Die spanische Regierung in Madrid erklärte, die Entschuldigung sei lange überfällig gewesen.



Die ETA kämpfte seit Ende der 60er Jahre gewaltsam für die Unabhängigkeit des Baskenlandes in Spanien und Frankreich. Sie wird für den Tod von 829 Menschen verantwortlich gemacht. 2011 verkündete sie das Ende ihres bewaffneten Kampfes. Derzeit bereitet die ETA ihre Selbstauflösung vor.

