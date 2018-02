Die baskische Untergrundorganisation ETA hat ihre Auflösung eingeleitet.

Die baskische Zeitung "Gara" veröffentlichte ein Schreiben der ETA-Führung, in dem es heißt, man wolle die Zeit des bewaffneten Konflikts beenden und den politischen Prozess befördern. Die Auflösung der Organisation soll demnach per Abstimmung erfolgen.



Die ETA war 1959 gegründet worden. Ende der Sechzigerjahre begann ein gewaltsamer Kampf für ein unabhängiges Baskenland in Nordspanien und im Südwesten Frankreichs. 2011 wurde das Ende des bewaffneten Kampfs verkündet. Die Untergrundorganisation wird für den Tod von 829 Menschen verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.