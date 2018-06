Basketball "Es war eine Schlacht"

Im ersten Spiel des Finals um die Deutsche Meisterschaft hat Alba Berlin auswärts Bayern München mit 106:95 nach Verlängerung besiegt. Den Vorteil des Heimrechts übernommen zu haben, ist für Albas Geschäftsführer Marco Baldi ein Erfolg, es werde aber im "best of five" weitere Schlachten geben.

Marco Baldi im Gespräch mit Astrid Rawohl

