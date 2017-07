Dirk Nowitzki möchte sich in den Diskussionen um den US-Präsidenten Trump nicht positionieren.

Aus der Politik halte er sich normalerweise "sehr, sehr gerne" raus, sagte Nowitzki im Deutschlandfunk. Das sei ein heikles Thema vor allem in Texas, wo viele Republikaner lebten. Der Profi in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verwies auf den Eigentümer seines Vereins Dallas Mavericks, den Milliardär Mark Cuban. Dieser habe viel Gegenwind bekommen, als er sich deutlich gegen Trump geäußert hatte. Das sei bei vielen Fans in Dallas nicht gut angekommen.



Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" hatte Nowitzki zuvor die Mega-Gehälter in der NBA verteidigt. Das Geld sei nun einmal da, führte er aus: "Die NBA hat einen neuen Fernsehdeal geschlossen, der mit dem der englischen Premier League vergleichbar ist." Den Teambesitzern und der Liga gehe es richtig gut. Die Marktanteile seien gestiegen, die Gehaltsobergrenze für die Teams angehoben worden, sodass zwangsläufig auch die Gehälter der Spieler hochgingen.



In der vergangenen Woche hatte Stephen Curry erstmals die 200-Millionen-Schallmauer durchbrochen. Mit seinem neuen Vertrag soll der 29-Jährige bei den Golden State Warriors in fünf Jahren die Garantiesumme von 201 Millionen Dollar (ca. 175,9 Mio. Euro) erhalten. Am Samstag verlängerte der fünfmalige Allstar James Harden seinen Vertrag bei den Houston Rockets bis 2023 und wird bis dahin mit 228 Millionen Dollar (200 Mio. Euro) entlohnt. Nowitzki hatte erst am Freitag einen neuen Deal unterzeichnet und dabei erneut für die sportliche Perspektive seiner Mavericks auf Millionen verzichtet - sein Zweijahresvertrag ist mit zehn Millionen Dollar (8,8 Mio. Euro) dotiert.