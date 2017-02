Der Testfall war vergleichsweise einfach: Ein kinderloses Ehepaar möchte eine Eigentumswohnung kaufen, je nach Region kostet diese zwischen 250.000 und gut 400.000 Euro. Das vorhandene Eigenkapital betrug rund ein Viertel des Kaufpreises und beide verfügten zusammen über ein ordentliches Einkommen. So gesehen, kein besonders schwieriger Fall für eine Finanzierungsberatung bei einer Bank. Doch weit gefehlt - es gab einfache, aber folgenschwere Fehler, sagt Jörg Sahr von der Stiftung Warentest.

"Häufig war die Kreditrate deutlich zu hoch. Weil die Berater beispielsweise das Hausgeld vergessen haben. Oder noch einen Bausparvertrag mit in die Finanzierung brachten, obwohl das Budget des Kunden schon allein durch die Kreditraten ausgeschöpft war. Dann gab es häufiger auch Finanzierungslücken von 10.000 oder auch 15.000 Euro. Weil die Berater das verfügbare Eigenkapital nicht vernünftig zusammenkalkuliert haben. Und teilweise war es auch umgekehrt: Die Kredite waren zu hoch, mitunter um 30.000 oder sogar 40.000 Euro."

Individuelle Konzepte statt Standardberatungen

Ein Finanzierungskonzept muss zur individuellen Situation des Interessenten passen. Ist die vorgeschlagene Kreditsumme beispielsweise zu hoch angesetzt, muss der Kunde Zinsen auf einen Kreditanteil zahlen, denn er gar nicht benötigt. Hinzu kommt: Je höher der Anteil des Kredits am Kaufpreis, desto höher ist in der Regel auch der Zinssatz.

Durch das allgemein recht niedrige Zinsniveau sind die Zeiten für eine Immobilienfinanzierung weiterhin vergleichsweise gut, so die Stiftung Warentest. Eine lange Zinsbindung und flexible Rückzahlungsmöglichkeiten deshalb zu empfehlen. Doch zeigten sich im Test weiterhin Zinsunterschiede bei den Kreditangeboten. Ein halbes Prozent Differenz kann viel ausmachen.

"Im Schnitt machte der Zinsunterschied etwa 20.000 Euro aus - im Einzelfall lag der Zinsunterschied sogar bei 35.000 Euro innerhalb von 20 Jahren."

Wohnriester: Bei Beratungen kaum ein Thema

Eigentümer müssen mit vielfältigen Kosten rechnen. Umso wichtiger ist eine gute Beratung. (dpa /Revierfoto)

Ärgerlich auch, dass in den meisten Beratungsgesprächen die Möglichkeit einer Riester-Förderung – auch Wohnriester genannt – oder die Umwandlung einer vorhandenen Riester-Rente in ein Wohnriester-Darlehen gar nicht erst erörtert wurde.

"Die meisten Immobilienkäufer haben ja die Möglichkeit, mit einem Riester-Darlehen auch staatliche Zulagen und eventuell auch Steuervorteile zu erhalten. In der Regel lohnt sich das auch. Bei den von uns getesteten Beratungsgesprächen war das allerdings fast nie ein Thema. Die Riester-Darlehen waren übrigens ausgesprochen günstig, selbst ohne Einrechnung der staatlichen Förderung."

Es hapert an wichtigen Informationen

Und ebenso haperte es bei wichtigen Kundeninformationen. In jeder vierten Beratung wurde beispielsweise gar kein Tilgungsplan ausgehändigt. Auch beim Effektivzins, die zentrale Ziffer, die alle wichtigen Kosten eines Angebots widerspiegelt, fehlten oft einzelne Angaben. Trotz neuer gesetzlicher Vorschriften, so Warentester Jörg Sahr.

"So müssen jetzt auch die Grundbuchkosten für die Grundschuldbestellung mit in den Effektivzins eingerechnet werden. Bei Bauspar-Kombi-Finanzierungen muss der Gesamteffektivzins für beide Verträge - also Bausparvertrag und Vorfinanzierungsdarlehen - angegeben werden. Wir haben allerdings festgestellt, dass dies häufig nicht der Fall ist."

Aufgrund dieser oft kapitalen Fehler bei Baufinanzierungsberatungen empfiehlt die Stiftung Warentest stets das Einholen mehrerer Angebote. Und vor einem Vertragsabschluss sollte auf jeden Fall eine abschließende Prüfung des Konzepts - beispielsweise bei einer Verbraucherzentrale - stehen. Diese kostet rund 150 Euro.