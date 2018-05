Im Tarifkonflikt des Bauhauptgewerbes hat die zweite Schlichtungsrunde begonnen.

Die IG BAU erklärte vor Beginn in Berlin, es handle sich um die letzte Chance, noch zu einem Ergebnis zu kommen. Ohne Einigung werde es einen Arbeitskampf geben. Die erste Schlichtungsrunde war in der Nacht zum Dienstag ergebnislos vertagt worden.



Die Gewerkschaft fordert für die rund 800.000 Beschäftigten am Bau sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber boten zuletzt 4,2 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 400 Euro bei einer Laufzeit von 22 Monaten an.

