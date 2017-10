Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt und die Arbeitgeber haben sich auf einen höheren Mindestlohn in der Baubranche geeinigt.

Wie beide Seiten in Frankfurt am Main mitteilten, erhalten Ungelernte am Bau ab 2018 mindestens 11 Euro 75 pro Stunde. Im März 2019 steigt der Mindestlohn auf 12 Euro 20. Das entspricht einem offiziellen jährlichen Plus von vier Prozent. Der Mindestlohn für Facharbeiter in den westdeutschen Bundesländern wird in zwei Schritten auf 15 Euro 20 erhöht. Für die ostdeutschen Länder gilt der Mindestlohn für Facharbeiter nicht. Nach Angaben des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie bekommen etwa 200.000 von insgesamt knapp 800.000 Mitarbeitern einen Mindestlohn.