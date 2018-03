Die EU-Kommission hat die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto durch den Bayer-Konzern unter strengen Auflagen erlaubt.

Wie die zuständige EU-Kommissarin Vestager mitteilte, machte Bayer entsprechende Zusagen (Audio-Link). So müssen Überschneidungen zwischen beiden Unternehmen in den Bereichen Saatgut und Pflanzenschutzmittel beseitigt werden. Die Bedenken mit Blick auf negative Folgen für Verbraucher sind laut Vestager damit ausgeräumt.



Die Wettbewerbsbehörde knüpfte ihre Genehmigung an Bedingungen. Bayer hat sich verpflichtet, fast sein gesamtes weltweites Geschäft für Saatgut, einschließlich der Forschung, an BASF zu verkaufen. Auch das Geschäft mit dem Pflanzenschutzmittel Glufosinat sowie drei wichtige Forschungsprogramme für Breitband-Unkraut-Vernichtungsmittel sollen an BASF gehen. Die Zusagen haben ein Umfang von sechs Milliarden Euro.



Die EU-Kommission hatte befürchtet, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb bei Pestiziden und Saatgut beeinträchtigen könnte. Die Zustimmung der zuständigen US-Behörden steht noch aus. Bayer würde mit der 62,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut aufsteigen.



Nichtregierungsorganisationen kritisieren die Erlaubnis aus Brüssel. Das Bündnis "Konzernmacht beschränken", dem unter anderem Oxfam und die Deutsche Umwelthilfe angehören, sprach von einem schlechten Tag für Landwirte und Verbraucher. Mit der Genehmigung habe die EU-Kommission dem nun entstehenden Mega-Konzern Bayer-Monsanto ein großes Geschenk gemacht. Die Abhängigkeit von Bauern und Bäuerinnen von diesem Superkonzern werde steigen. Die Organisationen fordern die Bundesregierung auf, sich für eine Verschärfung der Brüsseler Fusionskontrolle einzusetzen.



Auch Grünen-Chef Habeck kritisierte die Erlaubnis. Er twitterte: "Saatgut ist Menschheitsgut". Daher hätte die EU-Kommission die Übernahme nicht genehmigen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.