Bayer hat die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto nach eigenen Angaben erfolgreich abgeschlossen.

Die Anteilseigner seien mit 128 Dollar pro Aktie ausbezahlt worden und Bayer nun alleiniger Eigentümer, teilte der Chemiekonzern in Leverkusen mit. Der Gesamtpreis für Monsanto war auf 63 Milliarden Euro beziffert worden.



Bayer steigt mit der Übernahme zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut auf. Die Kartellbehörden von rund 30 Ländern mussten zustimmen und machten zur Auflage, dass Bayer wichtige Geschäftsteile an den Konkurrenten BASF verkauft.



Monsanto produziert unter anderem das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat, das in einigen Studien als krebserregend eingestuft wurde.



Der Geschäftsführer von Bayer Deutschland, Schramm, hat die Monsanto-Übernahme gegen Kritik verteidigt. So sei die Artenvielfalt keineswegs gefährdet. Schramm sagte im Deutschlandfunk, da Bayer lediglich 25 Prozent der Marktanteile habe, könnten die Landwirte auch in Zukunft frei wählen, welche Produkte sie kaufen wollten. Der ökologische Landbau habe durchaus seine Berechtigung. Allerdings könne es seiner Ansicht nicht rein ökologischen Anbaumethoden nicht gelingen, die Weltbevölkerung zu ernähren.



Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Künast sieht die Monsanto-Übernahme durch Bayer skeptisch. Die Bauern brauchten nicht mehr Pflanzenschutzmittel, sondern Zugang zu Land, Wasser und Saatgut, sagte Künast im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.