Die US-Wettbewerbshüter erlauben Bayer die Übernahme des Saatgut- und Agrarchemie-Herstellers Monsanto.

Das teilte das US-Justizministerium in Washington mit. Bayer muss allerdings strenge Auflagen erfüllen. Das Leverkusener Unternehmen will durch den Monsanto-Kauf zum weltweit führenden Anbieter von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln aufsteigen. Die amerikanischen Behörden hatten die Übernahme wegen einer zu großen Marktmacht des neuen Konzerns eigentlich als illegal eingestuft. Nach Angaben des Justizministeriums muss sich Bayer nun von Geschäftsteilen im Wert von rund neun Milliarden Dollar trennen, um die Genehmigung für den Kauf zu erhalten. Dazu zählt auch fast das gesamte eigene Saatgutgeschäft.



Bayer will für Monsanto mehr als 62 Milliarden Dollar zahlen. Mit der Zustimmung der US-Aufseher ist das Unternehmen nun fast am Ziel.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.