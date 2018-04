Die Anordnung der bayerischen Staatsregierung, ab dem 1. Juni in allen Landesbehörden christliche Kreuze aufzuhängen, sorgt bundesweit für Reaktionen. Die Meinungen sind auch innerhalb der christlichen Kirchen geteilt.

Der Bamberger Erzbischof Schick begrüßte den Kabinettsbeschluss vom Dienstag. Das Kreuz als "Zeichen der Einheit, der Versöhnung, des Friedens" aufzuhängen, sei "natürlich gut", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, nannte es erfreulich, wenn Kreuze öffentlich sichtbar seien. Religion lasse sich nicht in die Privatsphäre "verbannen". Bedford-Strohm verwies aber darauf, dass das Kreuz Menschenwürde, Nächstenliebe und Humanität bedeute. An diesen Maßstäben müsse sich "auch politisches Handeln messen lassen".



Deutlicher wurde der katholische Hochschulpfarrer Hose aus Würzburg. Er warf dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder vor, das Kreuz zu missbrauchen, "um die Ausgrenzung von Menschen anderen Glaubens zu betreiben". Viele katholische und evangelische Christen empfänden es zunehmend als Provokation und Heuchelei, wie Söder öffentlich über das Christentum rede, schrieb Hose an den CSU-Politiker. Söder solle Christlichkeit nicht demonstrieren, sondern praktizieren, zum Beispiel indem er die Abschiebungen von Asylbewerbern nach Afghanistan aussetze.



Kritisch äußerte sich auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Er habe im Prinzip nichts gegen Kreuze in Dienstgebäuden, sagte Schuster im BR. Man müsse sich aber schon die Frage stellen, welchen Sinn sie haben sollten.



Der Kirchenrechtler Hans Michael Heinig hält die Anordnung für problematisch. Sie berühre die Verpflichtung des Staates zur religiös-weltanschaulichen Neutralität, sagte der Göttinger Universitätsprofessor dem Evangelischen Pressedienst.



Das Landeskabinett in Bayern hatte gestern angeordnet, dass künftig in allen Dienstgebäuden des Freistaats Kreuze hängen müssen. Sie seien im Eingangsbereich als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten anzubringen, teilte die Staatskanzlei in München mit. Den Kommunen, Landkreisen und Bezirken werde empfohlen, entsprechend zu verfahren.

