Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert die Pläne des bayerischen Ministerpräsidenten Söder zur Einrichtung einer eigenen Grenzpolizei.

Die Kollegen der Bundespolizei sähen in dem Vorhaben eine Geringschätzung ihrer Arbeit, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Radek. Außerdem entstünden dadurch zusätzliche Verwaltungsstrukturen. Die Ankündigung Söders sei ganz offensichtlich ein wahltaktisches Manöver mit Blick auf die Landtagswahlen im Oktober, meinte Radek.



Das neue Kabinett in München hatte gestern beschlossen, eine eigene bayerische Grenzpolizei einzurichten. Sie soll am 1. Juli ihre Arbeit aufnehmen und möglichst auch eigenständig Grenzkontrollen durchführen. Bislang ist das allein Aufgabe der Bundespolizei.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.