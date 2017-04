Der bayerische AfD-Vorsitzende Bystron wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

Das teilte der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Körner, in München mit. Bystron habe wiederholt Sympathie für die so genannte "Identitäre Bewegung Bayern" bekundet. So habe er sie als "tolle Organisation" bezeichnet, deren Aktionen intelligent seien und Respekt verdienten.



Körner betonte, die Identitäre Bewegung werde vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sich dahinter eine starke Verwandtschaft mit der völkischen Ideologie der Rechtsextremisten verberge.