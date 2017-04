Bayern kehrt zum neunjährigen Gymnasium zurück.

Die CSU-Landtagsfraktion stimmte am Abend in München entsprechenden Plänen zu. Kultusminister Spaenle sprach von einem großen Wurf. Die Reform soll bereits für Kinder gelten, die in diesem Herbst von der Grundschule ans Gymnasium wechseln. Das Abitur nach acht Jahren Gymnasium gibt es seit 2004. Eltern, Schüler und Pädagogen kritisierten die Verkürzung als überhastet eingeführt und nicht durchdacht. Bis zuletzt riss die Kritik nicht ab.