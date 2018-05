Die bayerische Staatsregierung hält auch nach der Großdemonstration von gestern am geplanten Polizeiaufgabengesetz fest.

Innenminister Herrmann sagte dem Bayerischen Rundfunk, er gehe davon aus, dass der Landtag das Gesetz in der nächsten Woche verabschieden werde. Gestern hatten in München 30.000 Menschen dagegen demonstriert. Die Zahl habe ihn beeindruckt, sagte Herrmann. Allerdings habe - so der Minister wörtlich - die Lügenpropaganda der letzten Wochen die Menschen in die Irre geführt. Die Sorge, dass auch unbescholtene Bürger leicht ins Visier von Ermittlern geraten könnten, nannte er völlig grundlos. Kritiker des Polizeiaufgabengesetzes argumentieren, es sei in Teilen zu vage gefasst. Besonders kritisiert wird der Begriff der "drohenden Gefahr", der nun ausreichen soll, damit die Polizei tätig werden kann. Bisher war dazu eine "konkrete Gefahr" nötig.

