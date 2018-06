In Bayern gilt von heute an die umstrittene Pflicht zum Aufhängen von Kreuzen in den Landesbehörden.

Auf Anordnung von Ministerpräsident Söder muss in allen Dienstgebäuden ein Kreuz im Eingangsbereich angebracht sein. Dadurch soll nach den Worten des CSU-Politikers die christlich-abendländische Tradition Bayerns verdeutlicht werden. Hochschulen, Theater und Museen sind von der Verpflichtung ausgenommen.



Die Regelung stößt bei der Opposition auf Kritik. Die bayerische SPD-Landesvorsitzende Kohnen sagte der "Augsburger Allgemeinen", ein souveräner Ministerpräsident würde einen Fehler einräumen und den Erlass zurücknehmen. Söder habe das Kreuz für den Wahlkampf missbraucht. In den vergangenen Wochen hatten auch hochrangige Vertreter der beiden großen Kirchen vor einer Instrumentalisierung des Kreuzes für politische Zwecke gewarnt.

