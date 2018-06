In Bayern müssen von heute an alle Landesbehörden ein Kreuz im Eingangsbereich aufhängen.

Ministerpräsident Söder will damit die geschichtliche und christliche Prägung Bayerns verdeutlichen. Hochschulen, Theater und Museen sind von der Verpflichtung ausgenommen. Kritik kommt weiter von der Opposition in Bayern. SPD-Landes-Chefin Kohnen sagte der "Augsburger Allgemeinen", Söder missbrauche das Kreuz für Wahlkampfzwecke. Landtagsvizepräsidentin Gote von den Grünen erklärte, die Anordnung sei verfassungswidrig. Auch hochrangige Vertreter der beiden großen Kirchen hatten in den vergangenen Wochen vor einer Instrumentalisierung des Kreuzes für politische Zwecke gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.