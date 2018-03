Bayerns bisheriger Kultusminister Spaenle wird dem neuen Kabinett von Regierungschef Söder nicht mehr angehören.

Das wurde in München offiziell mitgeteilt. Spaenle war seit 2008 Mitglied der Staatsregierung. Weiter hieß es, die bisherige Wirtschaftsministerin Aigner solle Chefin eines neu geschaffenen Ministeriums für Bauen, Wohnen und Verkehr werden.



Heute früh - wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe des neuen Kabinetts - hatte Söder persönliche Gespräche mit den CSU-Kollegen geführt, die er zu Ministern und Staatssekretären in der ersten Regierung unter seiner Verantwortung machen will.

