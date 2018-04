Das Landeskabinett in Bayern hat beschlossen, dass künftig in allen Dienstgebäuden des Freistaats Kreuze hängen müssen.

Diese seien im Eingangsbereich als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten anzubringen, teilte die Staatskanzlei in München mit. Dafür habe der Ministerrat eine Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung verfügt. Die Neuerung soll den Angaben zufolge ab Juni für alle Landesbehörden gelten. Den Kommunen, Landkreisen und Bezirken werde empfohlen, entsprechend zu verfahren.



Ministerpräsident Söder brachte nach der Sitzung ein Kreuz in der Staatskanzlei an. Er sprach von einem Symbol für elementare Werte wie Nächstenliebe, Menschenwürde und Toleranz.

