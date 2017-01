Bayern Landesregierung und CSU-Fraktion lehnen Söders Steuervorschläge ab

Logo der CSU an der Parteizentrale in München (dpa / picture alliance / Sven Hoppe)

Die bayerische Staatsregierung hat den Vorstoß ihres Finanzministers Söder zurückgewiesen, noch vor der Bundestagswahl Steuerentlastungen durchzusetzen.

Der Chef der Staatskanzlei, Huber, sagte in München, das Kabinett sei sich einig, dass es sich um eine Einzelmeinung handele. Auch der Chef der CSU-Landtagsfraktion, Kreuzer, lehnte Söders Vorschlag ab. Er meinte auf der Klausurtagung in Kloster Banz, Steuersenkungen sollten erst in der nächsten Legislaturperiode Thema werden, so wie Bundesfinanzminister Schäuble dies vorgeschlagen habe. Söder hatte sich in der "Süddeutschen Zeitung" auch gegen die Pläne des CDU-Politikers ausgesprochen, mit dem Überschuss aus dem Bundeshaushalt 2016 Schulden zu tilgen. Zudem erklärte Söder, seine Partei lehne jede Form von Steuererhöhungen ab.