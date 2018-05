Der bayerische Landtag hat das umstrittene neue Polizeiaufgabengesetz beschlossen.

Nach einer scharf geführten Aussprache stimmten 90 Abgeordnete am Dienstagabend für den Gesetzentwurf der Staatsregierung, 68 stimmten dagegen und zwei enthielten sich. Wegen der absoluten Mehrheit der CSU galt eine Zustimmung zuvor als sicher. CSU-Landtagsfraktionschef Kreuzer hatte zu Beginn der Sitzung gesagt, SPD und Grüne wollten die Stimmung hochpeitschen. Sie übten völlig unsachliche Kritik an dem Gesetzentwurf. Die Freiheitsrechte der Bürger in Bayern blieben ein elementares Verfassungsgut, das die Landesregierung schütze.



Am Vormittag hatte Ministerpräsident Söder erklärt, das neue Polizeiaufgabengesetz werde Leben retten. Es werden Menschen helfen, nicht zu Opfern zu werden. Söder wies den Vorwurf zurück, die CSU verletze mit dem Gesetz die Grundsätze des Rechtsstaats. Für alle zusätzlichen Befugnisse der Polizei seien richterliche Überprüfungsoptionen vorgesehen. Über die Umsetzung des Gesetzes soll eine Kommission unter Vorsitz des Verfassungsrechtlers Huber wachen.



Der frühere Bundesinnenminister Baum von der FDP bekräftigte derweil im WDR, dass er gegen das Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen werde. Auch der Deutsche Anwaltverein hält das bayerische Polizeiaufgabengesetz nicht für den richtigen Weg. Der entscheidende Kritikpunkt liege darin, dass der Gefahrenbegriff ohne Not geändert werde, sagte Anwalts-Präsident Schellenberg im Deutschlandfunk. Damit werde die Eingriffsschwelle deutlich herabgesenkt. Er monierte, mit der Neuregelung verlasse man die geübten Wege des Polizeirechts und schaffe viel mehr eine neue Rechtsunsicherheit.



Zentraler Kritikpunkt ist, dass bei einer Vielzahl polizeilicher Befugnisse die Eingriffsschwelle deutlich abgesenkt wird. - Am Donnerstag hatten mehrere zehntausend Menschen in München gegen das Vorhaben demonstriert. Auch am Wochenende waren Tausende in Bayern auf die Straße gegangen, um gegen das neue Polizeiaufgabengesetz zu protestieren.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.