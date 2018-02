Für die Metall- und Elektroindustrie in Bayern gilt nun auch der Tarifabschluss aus Baden-Württemberg.

Die IG Metall und die Arbeitgeber einigten sich in München darauf, den am Dienstag in Stuttgart vereinbarten Pilotabschluss als erster Tarifbezirk zu übernehmen. Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Arbeitnehmer können ihre Wochenarbeitszeit auf bis zu 28 Stunden reduzieren, die Unternehmen können im Gegenzug mehr Mitarbeiter für mehr als 35 Stunden pro Woche beschäftigen. Von April an steigen die Löhne um 4,3 Prozent. Hinzu kommen noch Sonderzahlungen.

