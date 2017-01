Bayern Ministerium genehmigt Abbau von Atommeiler Isar 1

Das Gelände der Kernkraftwerke Isar 1 und 2 nahe Essenbach bei Landshut in Niederbayern. (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Im Zuge der Energiewende hat Bayern erstmals den Abriss eines Atomkraftwerkes gebilligt.

Das Umweltministerium in München erteilte dem Betreiber des Reaktors Isar 1 die Genehmigung dafür. Das Gelände in Niederbayern soll wieder begrünt werden. Der Rückbau wird mehrere Jahrzehnte dauern. Das Atomkraftwerk war 1979 ans Netz gegangen und 2011 wenige Tage nach der Katastrophe im japanischen Fukushima abgeschaltet worden. Der benachbarte Reaktor Isar 2 wird noch bis 2022 weiter laufen und als einer der drei letzten Atommeiler in Deutschland stillgelegt.