In Bayern hat die Polizei zu Beginn der Pfingstferien an Flughäfen Familien auf mögliche Schulschwänzer kontrolliert.

Am Nürnberger Flughafen und am Allgäu Airport nahe Memmingen wurden insgesamt 21 Familien mit Kindern ertappt, die eigentlich in der Schule hätten sein müssen. Gegen die Eltern wurde bei den zuständigen Landratsämtern Anzeige erstattet. Diese entschieden nun, ob ein Bußgeld verhängt werde, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums. Das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht ist in Bayern eine Ordnungswidrigkeit.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.