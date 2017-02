Bayern Sechs LKA-Beamte wegen Strafvereitelung angeklagt

Ein V-Mann bei den "Bandidos" soll Straftaten begangen haben, die von LKA-Lauten gedeckt wurden.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat sechs Beamte des bayerischen Landeskriminalamts unter anderem wegen des Vorwurfs der Strafvereitelung angeklagt.

Ihnen wird nach Angaben der Behörde vorgeworfen, Straftaten eines V-Manns gedeckt zu haben. Er war bei der Rockergruppe "Bandidos" eingeschleust worden und an einem Diebstahl von Baumaschinen in Dänemark beteiligt. Die LKA-Leute - darunter mehrere Führungskräfte - sollen von den Tatplänen gewusst, das Delikt jedoch nicht verhindert haben. Die Ermittlungen in dem Fall sollen sie durch Falschaussagen behindert haben. Die sechs Angeklagten sind bereits vom Dienst suspendiert.