CSU-Chef Seehofer hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs bei der Bundestagswahl die bayerische Landesregierung neu aufzustellen.

Wenn CSU-Spitzenkandidat Herrmann aufgrund des Wahlergebnisses Bundesminister werden könne, werde es eine große Kabinettsumbildung geben, sagte Seehofer der "Welt am Sonntag". Er wolle 2018 mit einer Mannschaft in den Landtagswahlkampf gehen, die die Perspektiven für die Zeit danach deutlich mache. Herrmann ist derzeit Innenminister in Bayern.



Seehofer sprach sich gegen eine Neuauflage der Großen Koalition im Bund aus. Er habe nichts gegen die SPD, ein solches Bündnis sei aber für ein demokratisches Gemeinwesen keine ideale Lösung. Eine schwarz-grüne Koalition schloss der CSU-Vorsitzende nicht aus. Die Grünen wären seiner Ansicht nach zwar kein angenehmer Partner, Wahlergebnisse suchten sich aber ihre Koalitionen.