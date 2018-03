Der designierte bayerische Ministerpräsident Söder hat den Wohnungsbau, die Digitalisierung und bessere Pflegebedingungen als Schwerpunkte seiner Regierungsarbeit genannt.

Er wolle die Lebensqualität vor allem in den Wachstumsregionen durch den Bau neuer Wohnungen verbessern, sagte Söder der "Süddeutschen Zeitung". Auch die digitale Bildung in den Schulen wolle er voranbringen, erklärte der CSU-Politiker. Der bayerische Landtag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um den neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Die CSU verfügt im Parlament in München über die absolute Mehrheit.



Der bisherige Regierungschef, der CSU-Vorsitzende Seehofer, war nach deutlichen Stimmenverlusten seiner Partei bei der Bundestagswahl zum Amtsverzicht gedrängt worden. Er übernahm stattdessen den Posten des Innenministers in der neuen Bundesregierung. Im Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.