Der CSU-Politiker Söder soll heute zum neuen Minsterpräsidenten Bayerns gewählt werden.

Der Landtag kommt dafür um 10 Uhr in München zu einer Sondersitzung zusammen. Angesichts der absoluten Mehrheit der CSU mit 101 von 180 Abgeordneten gilt die Wahl Söders als sicher. Söder wird damit in der laufenden Legislaturperiode die Nachfolge seines Parteikollegen Seehofers antreten, der als Bundesinnenminister nach Berlin gegangen ist. Die nächste Landtagswahl in Bayern steht im Oktober an.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.