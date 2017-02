Bayern Staatsregierung billigt teilweises Burkaverbot

Arabische Muslima mit Burkas spazieren in der Innenstadt von München. (imago / Ralph Peters)

Die bayerische Staatsregierung hat ein Verbot von Burka und Nikab für Teile des öffentlichen Raums beschlossen.

Wie die Staatskanzlei in München mitteilte, soll die Gesichtsverhüllung unter anderem im öffentlichen Dienst, an Schulen, in Kindergärten und bei Wahlen verboten werden. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte, zum freiheitlichen demokratischen Werteverständnis christlich abendländlicher Prägung gehöre eine Kultur der offenen Kommunikation untereinander. Eine Verhüllung des Gesichts widerspreche dieser Kultur.