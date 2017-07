Die bayerische Staatsregierung hat ein Maßnahmenpaket für bessere Luftqualität beschlossen.

Ministerpräsident Seehofer sagte in München, Ziel sei es, so schnell wie möglich den Stickoxid-Grenzwert in den Großstädten einzuhalten. Pauschale Fahrverbote für Dieselfahrzeuge wolle man vermeiden. Zu dem Paket zählen die zügige Nachrüstung älterer Diesel-Pkw, eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, der rasche Ausbau der E-Mobilität und die Förderung des Radverkehrs.



In Baden-Württemberg sind Fahrverbote für Dieselautos offenbar vom Tisch. Die Landesregierung will nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur darauf verzichten, wenn eine technische Nachrüstung erfolgt. Die grün-schwarze Regierung reagiert damit auf rechtliche Bedenken des Bundes bezüglich der Fahrverbote.