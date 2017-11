Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe befürchtet für die Zukunft eine Zunahme von Extremwetter-Ereignissen in Deutschland.

Das sei eine Folge des Klimawandels, sagte der Präsident der Behörde, Unger, im Deutschlandfunk. Nun gebe es extreme Niederschläge an Orten, an denen man das bisher nicht erlebt habe. Bäche, die 20 Zentimeter Wasser führten, stiegen plötzlich auf zwei oder drei Meter an. Es gebe mehr heftige Stürme und Tornados. Unger betonte, seine Behörde gehe davon aus, dass die Wettersituation in Deutschland insgesamt "schwieriger" werde. Deshalb baue das Amt sein Warnsystem aus. Das sei "eben auch dem Klimawandel geschuldet".



Gewarnt wird über Radio, Fernsehen, Internet, die App "Nina" und über andere Medien, wie Unger erläuterte. Das geschehe nicht nur bei Extremwetterlagen, sondern beispielsweise auch bei einer Giftwolke, einem Staudammbruch oder bei Warnungen vor vergifteten Lebensmitteln, wie das vor etwa einem Monat der Fall gewesen sei.



Sirenen ergänzten das System, betonte Unger. Sie hätten den Vorteil, dass gerade nachts die Menschen aus dem Schlaf geholt würden. "Was dann Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit ist." Doch die Bürger könnten die unterschiedlichen Signaltöne heutzutage nicht mehr deuten. Sie müssten sie aber kennen, "um adäquat reagieren zu können". Deshalb sei eine Mischung von Warngeräten wichtig.