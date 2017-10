Die deutsche Wirtschaft rechnet nach dem Ausbleiben größerer Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen mit massiven Belastungen.

Unternehmen mit einem Standbein in Großbritannien und Nordirland müssten nun Vorsorge für den Ernstfall eines sehr harten Ausscheidens treffen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, Lang, in Berlin. Die bisher vier Gesprächsrunden zwischen Großbritannien und der EU sowie die jüngsten Äußerungen von Premierministerin May gäben jedenfalls keinen Anlass zur Zuversicht. Lang betonte, grundsätzlich bereite sich die deutsche Wirtschaft in Arbeitsgruppen aber auf alle Szenarien vor.