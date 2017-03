BDI-Präsident Kempf hat an Bundeskanzlerin Merkel appelliert, sich bei ihrem USA-Besuch klar gegen wirtschaftlichen Protektionismus zu stellen.

Am wichtigsten wäre es, den Standpunkt einer deutschen, einer europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik darzulegen, sagte Kempf im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Dies könne durchaus mit einem angemessenen Selbstbewusstsein geschehen. Man müsse sich nicht kleinmachen gegenüber den USA. Mit Blick auf Äußerungen von Präsident Trump meinte Kempf, die Vorstellung, die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Produkte etwa durch Strafzölle für ausländische Waren zu erhöhen, werde nicht funktionieren. - Merkel kommt am Dienstag in Washington erstmals mit dem seit sieben Wochen amtierenden US-Präsidenten zusammen.