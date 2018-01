Der Bundesverband der Deutschen Industrie hält eine Reduzierung des Treibhausgasausstoßes um 80 Prozent bis zum Jahr 2050 für möglich.

Dies wäre auch volkswirtschaftlich verkraftbar, heißt es in einer heute veröffentlichten BDI-Studie. In diesem Fall entstünden Kosten in Höhe von rund 1,5 Billionen Euro. Eine Verringerung um 95 Prozent wäre dagegen an der Grenze technischer Machbarkeit und heutiger gesellschaftlicher Akzeptanz. Dies würde mit bis zu 2,3 Billionen Euro zu Buche schlagen.



Deutschland hat sich dazu verpflichtet, bis 2050 seine Emissionen im Vergleich zu 1990 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren.

