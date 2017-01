Beamtenbund Dauderstädt ruft zu Kampf gegen Hass und Terror auf

Klaus Dauderstädt, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes (dpa / Tim Brakemeier)

Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Dauderstädt, hat den Staat aufgerufen, die Bürger besser vor terroristischen Gefährdern zu schätzen.

Man müsse den Import von Hass unterbinden, sagte Dauderstädt zur Eröffnung der dbb-Jahrestagung in Köln. Keine Gesellschaft müsse Menschen dulden, deren ganzer Lebenszweck darauf ausgerichtet sei, möglichst viele in den Tod zu reißen. Von der Politik forderte Dauderstädt im Beisein von Innenminister de Maiziere Schritte, um die Kommunikation und Handlungsfähigkeit der Behörden zu stärken. - Am Nachmittag wird auch Bundeskanzlerin Merkel zu der Jahrestagung des Beamtenbundes erwartet.